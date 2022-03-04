Володин: авторы фейков о ВС России могут понести жёсткое наказание уже завтра

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооружённых сил России будет незамедлительно направлен в Совфед.

«Сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента России», — цитирует РИА Новости Володина.

По его словам, есть вероятность, что уже завтра нормы закона прямого действия «заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие... ВС, понести очень жёсткое наказание».

4 марта Госдума приняла во втором и третьем чтении данный законопроект.

За распространение фейков о действиях ВС России будет грозить наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до трёх лёт. В случае использования для этого служебного положения или при наличии корыстных побуждений штраф составит до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — от пяти до десяти лет.

При этом если распространение фейков повлечёт тяжкие последствия, то виновному будет грозить лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.