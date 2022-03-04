Володин: авторы фейков о ВС России могут понести жёсткое наказание уже завтра

Короткая ссылка
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятый законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации в отношении Вооружённых сил России будет незамедлительно направлен в Совфед.
Володин: авторы фейков о ВС России могут понести жёсткое наказание уже завтра
  • © duma.gov.ru

«Сегодня состоится заседание в 14:00 в Совете Федерации, после одобрения Советом Федерации законопроект ляжет на стол президента России», — цитирует РИА Новости Володина.

По его словам, есть вероятность, что уже завтра нормы закона прямого действия «заставят тех, кто лгал и делал заявления, дискредитирующие... ВС, понести очень жёсткое наказание».

4 марта Госдума приняла во втором и третьем чтении данный законопроект.

За распространение фейков о действиях ВС России будет грозить наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей либо лишения свободы на срок до трёх лёт. В случае использования для этого служебного положения или при наличии корыстных побуждений штраф составит до 5 млн рублей, а срок лишения свободы — от пяти до десяти лет.

При этом если распространение фейков повлечёт тяжкие последствия, то виновному будет грозить лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить