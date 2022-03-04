Бочкарёв: метромост между станциями «Внуково» и «Пыхтино» готов более чем на 80%

Метромост между станциями «Внуково» и «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена находится в высокой степени готовности, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство метромоста завершено на 81%. Ликовский (Пыхтинский) метромост станет 12-м метромостом Москвы и вторым по протяжённости после Лужнецкого метромоста через Москву-реку», — отметил Бочкарёв.

Он напомнил, что на данный момент в городе эксплуатируется 11 метромостов. Старейшим в России является открытый в 1937 году Смоленский метромост, самым новым — Митинский (Мякининский).

«На будущих станциях «Пыхтино» и «Внуково» ведутся работы по разработке грунта котлованов, устройству основных конструкций, переустройству инженерных коммуникаций. Строительная готовность станций составляет 32% и 16% соответственно», — сообщил Бочкарёв.

Завершение строительства участка Солнцевской линии от «Рассказовки» до «Внуково» запланировано на 2023 год. Как ожидается, им будут пользоваться свыше 50 тыс. пассажиров ежедневно.

Ранее, как сообщало kp.ru, власти Москвы рассказали о ходе строительства участка метро от «Рассказовки» до «Внуково» на Солнцевской линии.