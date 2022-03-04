Зампред правления Сбера Кузнецов призвал россиян не верить фейкам
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Он рекомендовал доверять лишь проверенным источникам информации.
«На этой неделе уже в СМИ появилась информация, что мы запретили снимать деньги с каких-то там инвестиционных счетов ближайшие десять дней. А на самом деле это фейк. Таких ограничений на снятие денег с брокерских счетов нет», — сказал Кузнецов.
Также он назвал фейками сообщения о сбое в работе приложения «Сбербанк онлайн» на прошлой неделе.
Ранее в Сбербанке объявили об уходе с рынка Европы на фоне объявленных Западом антироссийских санкций.
Подробнее — в материале RT.