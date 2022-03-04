Зампред правления Сбера Кузнецов призвал россиян не верить фейкам

Короткая ссылка
Заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов в стриме RT «Летучка» призвал россиян не верить фейкам.
Зампред правления Сбера Кузнецов призвал россиян не верить фейкам
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyo Hmun Kaew / EyeEm

Он рекомендовал доверять лишь проверенным источникам информации.

«На этой неделе уже в СМИ появилась информация, что мы запретили снимать деньги с каких-то там инвестиционных счетов ближайшие десять дней. А на самом деле это фейк. Таких ограничений на снятие денег с брокерских счетов нет», — сказал Кузнецов.

Также он назвал фейками сообщения о сбое в работе приложения «Сбербанк онлайн» на прошлой неделе.

Ранее в Сбербанке объявили об уходе с рынка Европы на фоне объявленных Западом антироссийских санкций.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить