Специалист по недвижимости Сауков отметил рост спроса на загородное жильё в России

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Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал, что спрос на такое жильё и земельные участки вблизи крупных городов с 24 февраля по 3 марта вырос в среднем на 10%.
Специалист по недвижимости Сауков отметил рост спроса на загородное жильё в России
  • РИА Новости
  • © Михаил Мордасов

Покупателей особенно интересует сегмент недорогих земельных участков, уточнил он в беседе с «Известиями».

«С ценами ситуация на рынке загородного жилья сейчас очень нестабильная, поскольку одни собственники стараются продать свои объекты подороже, другие, понимая, что существует риск снижения спроса, готовы продавать свои объекты с дисконтом до 5—10%», — добавил Сауков.

Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

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