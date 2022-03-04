Специалист по недвижимости Сауков отметил рост спроса на загородное жильё в России
- РИА Новости
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Покупателей особенно интересует сегмент недорогих земельных участков, уточнил он в беседе с «Известиями».
«С ценами ситуация на рынке загородного жилья сейчас очень нестабильная, поскольку одни собственники стараются продать свои объекты подороже, другие, понимая, что существует риск снижения спроса, готовы продавать свои объекты с дисконтом до 5—10%», — добавил Сауков.
Ранее Ринат Хасанов, кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.