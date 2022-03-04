В РСТ перечислили турнаправления с повышенным риском в плане эпидситуации

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин напомнил, что некоторые страны Латинской Америки и Африки являются не самыми благоприятными направлениями для российских туристов.
В РСТ перечислили турнаправления с повышенным риском в плане эпидситуации
  • РИА Новости

«Есть более повышенные риски. Эти направления есть на сайте МИД России, Роспотребнадзора. Есть в эпидемиологическом плане более опасные: Латинская Америка, Восточная Азия, Африка. Но это индивидуальные туры, просто COVID-19 отсёк большинство из них», — сказал Барзыкин в беседе с URA.RU.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

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