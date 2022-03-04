Москалькова: приостановка членства в СЕ не приведёт к возвращению в России смертной казни
По её словам, за «20 с лишним лет» выросло поколение, у которого иные воззрения и позиции касательно наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Москалькова заявила, что считает пожизненное заключение адекватной мерой за особо тяжкое преступление.
«Приостановление членства России в Совете Европы не приведёт к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания как смертная казнь», — заявила она.
Ранее сообщалось, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.