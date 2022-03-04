Москалькова: приостановка членства в СЕ не приведёт к возвращению в России смертной казни

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что приостановка членства России в Совете Европы не приведёт к возвращению в стране смертной казни.

По её словам, за «20 с лишним лет» выросло поколение, у которого иные воззрения и позиции касательно наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Москалькова заявила, что считает пожизненное заключение адекватной мерой за особо тяжкое преступление.

«Приостановление членства России в Совете Европы не приведёт к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания как смертная казнь», — заявила она.

Ранее сообщалось, что права российской делегации в Совете Европы приостановлены, но она остаётся членом организации и участником её конвенций.

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