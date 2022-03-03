В Ставропольском крае подвели итоги работы по вводу жилья в 2021 году

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В Ставропольском крае подвели итоги работы по вводу жилья за прошедший год. Показатель, установленный национальным проектом «Жильё и городская среда», выполнен на 112%.
В Ставропольском крае подвели итоги работы по вводу жилья в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

«Строительство жилья в регионе развивается стремительно. В 2021 году построено почти 1,5 млн кв. метров, результаты превысили показатели по вводу жилья в 2020 году на 20%, — заявил и. о. главы ведомства Валерий Савченко.

Основная доля возведённой недвижимости — объекты индивидуального жилищного строительства (968 тыс. кв. метров).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют построить 2,8 млн кв. метров жилья в 2022 году.

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