В Ставропольском крае подвели итоги работы по вводу жилья в 2021 году

В Ставропольском крае подвели итоги работы по вводу жилья за прошедший год. Показатель, установленный национальным проектом «Жильё и городская среда», выполнен на 112%.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

«Строительство жилья в регионе развивается стремительно. В 2021 году построено почти 1,5 млн кв. метров, результаты превысили показатели по вводу жилья в 2020 году на 20%, — заявил и. о. главы ведомства Валерий Савченко.

Основная доля возведённой недвижимости — объекты индивидуального жилищного строительства (968 тыс. кв. метров).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане планируют построить 2,8 млн кв. метров жилья в 2022 году.