РЭО и Российский экономический университет имени Плеханова разработали программы повышения квалификации

Российский экологический оператор (РЭО) и Российский экономический университет имени Плеханова разработали совместные программы повышения квалификации, предназначенные для специалистов и госслужащих в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а также в области экономики замкнутого цикла.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Повышение квалификации позволит бизнесу решать актуальные задачи экологической повестки, оперативно реагировать на новые вызовы. Слушатели курса изучат текущую ситуацию в области обращения с отходами в мире, виды отходов, методы сбора и транспортирования отходов, разные виды утилизации, а также узнают о механизмах внедрения принципов экономики замкнутого цикла в системе обращения с отходами», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Формат обучения дистанционный. По окончании курса слушатели получат удостоверение о повышении квалификации РЭУ им. Г.В. Плеханова. Начало обучения намечено на конец марта 2022 года.

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