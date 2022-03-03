Специалист по кибербезопасности Мур предупредил о способе кражи данных в общественном транспорте

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Эксперт по кибербезопасности ESET и экс-полицейский Джейк Мур предупредил о способе кражи данных в общественном транспорте.
Специалист по кибербезопасности Мур предупредил о способе кражи данных в общественном транспорте
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«Иногда низкотехнологичные способы — подсматривание через плечо — позволяют злоумышленникам совершать преступления даже эффективнее, чем онлайн», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил Мур, панель уведомлений на дисплеях гаджетов — лёгкая добыча для злоумышленников.

Эксперт советует проявлять внимательность, особенно при входе в учётные записи в людных местах.

«Не работайте в переполненных самолётах, поездах, аэропортах, вестибюлях отелей. Или, по крайней мере, работайте спиной к стене», — рекомендует Мур.

Он также напомнил, что нельзя оставлять устройства без присмотра в общественных местах.

Ранее руководитель проекта народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева  в разговоре с «Известиями» рассказала о новых схемах телефонного мошенничества.

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