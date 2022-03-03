Экономист Кулаков порекомендовал временно отказаться от покупки строящегося жилья

Проректор НИУ МГСУ, профессор, доктор экономических наук Кирилл Кулаков дал совет временно отказаться от идеи покупки строящегося жилья.

Так, в беседе с Life.ru Кулаков отметил, что в ближайшее время стоимость новостроек может вырасти. В подобной ситуации инвестиционная активность переместится на вторичный рынок.

«В долгосрочной перспективе сложившаяся (в мире. — RT) ситуация даст толчок к развитию нашей строительной промышленности, что, вполне возможно, благоприятно скажется на доступности недвижимости для россиян», — добавил эксперт.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.