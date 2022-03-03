Специалист по недвижимости Нюхалов рассказал о подходящем для инвестиций жилье
- РИА Новости
«У инвесторов вниманием пользуются квартиры небольшой площади как в Москве, так и в Московской области. Среди них студии 21—25 кв. м и однокомнатные форматы около 29—35 кв. м. Причина высокого интереса к ним — в доступной цене», — заявил он в беседе с Life.ru.
По словам эксперта, спрос на эти категории жилья растёт также потому, что минимальные площади мало представлены на вторичном рынке.
Как отметил Нюхалов, при выборе объекта инвесторы в основном выбирают комфорт-класс. Решающую роль играет расположение объекта. Увеличивает инвестпотенциал и экологическая привлекательность проекта, инфраструктура.
Эксперт добавил, что при благоприятном сочетании факторов доходность вложений в строящееся жильё может составить от 20%.
Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.