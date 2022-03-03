Специалист Яковенко рассказала о перспективах рынка недвижимости в России

Коммерческий директор девелоперской группы «Хрустальный» Кристина Яковенко рассказала о перспективах рынка недвижимости в России.

«Я уверена, что сегодня на рынке будет спрос на нестандартные предложения в сегменте «комфорт». Почти все застройщики предлагают классические евродвушки, студии. Цена на них однозначно и неожиданно повысится», — заявила она в беседе с Life.ru.

В то же время, по её словам, есть вероятность, что в нынешних условиях снизится спрос на подобное жильё.

«Если покупать квартиры, то, как мне кажется, в уникальных проектах по совокупному сочетанию характеристик: цены, локации, продуктовых параметров. Такие квартиры будут ликвидны», — сказала руководитель департамента продаж РАД, советник генерального директора Наталья Круглова.

По её мнению, также можно рассмотреть самый бюджетный сегмент маленьких квартир в новостройках.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.