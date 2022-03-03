Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись DDoS-атаке

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Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись DDoS-атаке, в настоящее время ведутся работы по их восстановлению, сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика».
Сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы подверглись DDoS-атаке
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«В настоящее время сайты аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы недоступны. Если сейчас вы попытаетесь проверить онлайн-табло на сайте аэропорта Сочи, то обнаружите, что сайт не открывается. Такая же проблема наблюдается на сайтах аэропортов Краснодар и Анапа. Всё дело в том, что наши сайты подверглись серьёзной DDoS-атаке», — цитирует оператора РИА Новости.

1 марта портал госуслуг по причине угрозы DDoS-атак был временно недоступен из других стран.

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