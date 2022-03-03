Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию на Украине

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Спикер Госдумы России Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24» предложил деятелям, культуры, которые выступают против спецоперации России на Украине, уволиться и отказаться от получаемых грантов.
Володин предложил уволиться деятелям культуры, не поддерживающим спецоперацию на Украине
  • РИА Новости

По мнению спикера Госдумы, не поддерживающим российскую спецоперацию надо покинуть свои посты, которые деятели культуры занимают, как правило, в бюджетных организациях.

«Им надо уйти со своих должностей... В двух местах не окажешься... Используют, потом сделают всё для того, чтобы твоей страны не было, затем ещё будут презирать тех, кто занимал такую коллаборационистскую позицию, кто предавал свой народ, свое государство», — цитирует Володина ТАСС.

Он привёл в пример поступок дирижёра Валерия Гергиева, которого уволили из Мюнхенской филармонии, как пример гражданской ответственности и отношения к своей стране.

«Гергиеву сказали: либо ты осудишь военную операцию на Украине, либо должен уйти. Там нейтральная позиция не воспринимается. Он должен был согласиться с тем, что говорит Госдеп. Он не пошел по этому пути, и его уволили», — заявил спикер Госдумы.

Ранее он заявил, что российская спецоперация в Донбассе является единственной возможностью остановить геноцид русского народа.

Кроме того, Песков пояснил, что целью операции являются демилитаризация и денацификация Украины, так как это представляет угрозу для российской стороны.

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