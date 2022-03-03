В Екатеринбурге прекратило работу консульство Украины

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По решению украинской стороны консульство Украины в Екатеринбурге прекратило свою работу, заявил представитель МИД России в городе Александр Харлов.
В Екатеринбурге прекратило работу консульство Украины
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На территории консульства снят украинский флаг.

«Согласно решению украинской стороны, работа консульства прекращена, и сегодня утром (дипломаты. — RT) должны были выехать на территорию Казахстана», — цитирует его ТАСС.

По словам собеседника агентства, информации от украинской стороны пока не поступало. Харлов предположил, что сотрудники консульства уже должны быть на территории Казахстана согласно графику.

Ранее сообщалось, что украинский флаг был снят с флагштока на территории генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге.

Сотрудники дипломатической миссии также демонтировали вывеску на здании.

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