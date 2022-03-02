В Общенациональном союзе индустрии гостеприимства дали советы по подготовке к отпуску
«Тем, кто готовится к отпуску, я бы рекомендовал подождать и в ближайший месяц никуда не лететь, поскольку могут возникнуть сложности», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, если говорить о сезоне отпусков весна — лето, то можно отдохнуть в Сибири и на востоке России. Как отметил Зотов, цены на перелёты за рубеж уже выросли и к лету, возможно, вырастут ещё.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в беседе с «Радио 1» рассказал о возможных рисках выездного туризма.