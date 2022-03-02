В Альянсе туристических агентств России прокомментировали ситуацию с выездным туризмом

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.
В Альянсе туристических агентств России прокомментировали ситуацию с выездным туризмом
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«ОАЭ, Тунис, Турция, Египет — некоторые страны снимают антиковидные ограничения и увеличивают срок действия виз», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, цены в евро могут понизиться.

Тем не менее, лучше подождать пару недель, пока не стабилизируется курс доллара, считает Мкртчян.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в беседе с «Радио 1» рассказал о возможных рисках выездного туризма.

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