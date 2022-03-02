В ЯНАО сократят время рассмотрения заявок на получение социальных выплат

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа сократят время рассмотрения заявлений на получение выплаты по материнскому капиталу (с 30 до 10 дней), а также на другие выплаты.

Об этом сообщает URA.RU.

«Проектом постановления сокращаются сроки предоставления некоторых государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Это ускорит процесс получения гражданами социальных выплат. Так, срок рассмотрения заявления и принятия решения о выплате средств регионального маткапитала уменьшается с месяца до десяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Изменения коснутся выплат за выслугу лет депутатам окружного заксобрания и почётным гражданам региона, а также выплат на отдых многодетным семьям — с 20 до 15 рабочих дней с момента поступления заявления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 45 тыс. семей с низкими доходами получают ежемесячную президентскую выплату на первенца в Московской области.