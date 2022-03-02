В ЯНАО сократят время рассмотрения заявок на получение социальных выплат

Короткая ссылка
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа сократят время рассмотрения заявлений на получение выплаты по материнскому капиталу (с 30 до 10 дней), а также на другие выплаты.
В ЯНАО сократят время рассмотрения заявок на получение социальных выплат
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Проектом постановления сокращаются сроки предоставления некоторых государственных услуг в сфере социальной защиты населения. Это ускорит процесс получения гражданами социальных выплат. Так, срок рассмотрения заявления и принятия решения о выплате средств регионального маткапитала уменьшается с месяца до десяти рабочих дней», — говорится в сообщении.

Изменения коснутся выплат за выслугу лет депутатам окружного заксобрания и почётным гражданам региона, а также выплат на отдых многодетным семьям — с 20 до 15 рабочих дней с момента поступления заявления.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 45 тыс. семей с низкими доходами получают ежемесячную президентскую выплату на первенца в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить