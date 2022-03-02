Бочкарёв: в Москве начался монтаж инженерных систем Национального космического центра

В Москве в ходе строительства Национального космического центра (НКЦ) начался монтаж инженерных систем.

«Строители приступили к монтажу инженерных систем в низкоэтажной части комплекса зданий — ведётся обустройство систем вентиляции, водопровода, наружных сетей, в частности, уже уложено порядка 3500 погонных метров трубопроводов и около 3400 погонных метров воздуховодов», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что общая готовность земляных и монолитных работ на объекте оценивается в три четверти, а монтаж металлоконструкций — более чем на две трети.

Как добавил Бочкарёв, первые семь корпусов завершены в монолите, ведутся работы по устройству кирпичной кладки внутренних перегородок и монтажу кровли.

«На строительстве высотной части НКЦ выполнены монолитные конструкции девятого этажа, осуществляется устройство каркаса колонн и стен десятого этажа 288-метровой башни», — заключил он.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что готовность основных конструкций будущего здания конгресс-центра превысила три четверти, завершена заливка колонн, ведётся возведение перекрытий на уровне верхнего этажа.

«Одновременно осуществляется сооружение фундаментной плиты и колонн каркаса будущей парковки НКЦ и устройство буросекущих свай под создание подземного резервуара для ливневых вод», — заявил Кравцов.

По его словам, завершено бурение глубиной 24 м и устройство 29 свай.

Национальный космический центр создается совместно правительством Москвы и ГК «Роскосмос» по поручению президента России Владимира Путина. Главной архитектурной особенностью станет 47-этажная башня высотой более 288 м со шпилем.