Глава СПЧ Фадеев направил обращение в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных СМИ

Советник президента России, председатель СПЧ Валерий Фадеев обратился к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру по поводу притеснения русскоязычных СМИ.

По его словам, постоянная комиссия СПЧ по правам человека в информсфере приняла заявление, в котором отражена озабоченность ведущих российских журналистов.

«Направляю Вам текст данного заявления и прошу принять в рамках Вашего мандата все необходимые меры в целях неукоснительного соблюдения европейских норм, касающихся обеспечения свободы прессы и прав журналистов», — говорится в письме главы СПЧ.

Ранее Instagram заблокировал все аккаунты RT в 27 европейских странах.

Вице-президент Meta Ник Клегг заявил, что компания ограничит доступ к RT и Sputnik на территории Европейского союза.

Также компания Meta по просьбе украинских властей ограничила доступ с территории страны к аккаунтам ряда российских государственных СМИ в социальных сетях.