Юрист Соловьёв предостерёг от манипуляций спекулирующих на санкциях мошенников

Юрист Иван Соловьёв прокомментировал новости о появлении нового способа мошенничества, когда злоумышленники предлагают россиянам «спасти» их средства от западных санкций.

«По практике, сейчас мошенники обманывают граждан с курсом валют. Они предлагают поменять деньги по старому курсу, отнимая средства у людей. Надо понимать, что есть курс, установленный Центральным банком. Есть курсы, которые установлены в самих финансово-кредитных учреждениях. Надо запомнить, что никакой благотворительности не будет», — объяснил Соловьёв в беседе с Nation News.

По словам юриста, мошенники также часто используют схему обмана, предлагая людям различные инструменты по сохранению средств. Мошенники предлагают хитрые схемы, которые якобы помогут сохранить деньги в текущей ситуации, однако это может привести лишь к потере денег, заверил эксперт.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Евгения Лазарева в разговоре с «Известиями» рассказала о новых схемах телефонного мошенничества.