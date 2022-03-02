Автоэксперт Кадаков объяснил ситуацию с покупкой нового автомобиля в салоне

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о том, как решение нескольких крупных западных автопроизводителей приостановить поставки машин в России может отразиться на водителях.

Как объяснил специалист, заказы на новые автомобили пока не принимаются, поскольку нет понимания, «по какому курсу их продавать».

«При непонимании реальной цены товара продавец начинает этот товар придерживать, потому что товара (автомобилей. — RT) завтра больше не станет, а скорее всего, станет меньше. Продавец не хочет продешевить, это нормально», — отметил Кадаков.

Он также уточнил, что если клиент уже заранее заказал и оплатил автомобиль, то он сможет получить машину.

«Там, где ведётся сборка (или велась до сегодняшнего дня), те автомобили, которые были законтрактованы покупателями до этого времени и была внесена предоплата, автомобили поставляют. Если эти машины собираются, то заказчику, покупателю эти машины отправляются. Если вы сейчас приходите за автомобилем — надумали и пошли в автосалон, то вам контракт пока не подтвердят. Я думаю, что почти все автопроизводители будут какое-то время действовать по такому сценарию», — выразил мнение автоэксперт.

Ранее стало известно, что шведские компании Volvo, Scania и Ericsson сообщили о приостановке бизнеса в России.

Кроме того, Hyundai с 1 по 5 марта приостанавливает производство на своём заводе в Санкт-Петербурге из-за логистических перебоев в поставках автокомпонентов.

Также сообщается, что американский автоконцерн General Motors объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию.