Новосибирский аэропорт Толмачёво обслужил более полумиллиона пассажиров в январе

Новосибирский аэропорт Толмачёво обслужил 507 909 пассажиров в январе 2022 года. Это на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы аэропорта. Число пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 437 175 (+16,5%), на международных — 70 734 (+198,1%). Наиболее динамичные направления января — Махачкала, Уфа, Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Томск, Магадан, Мирный и другие. Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.