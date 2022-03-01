Новосибирский аэропорт Толмачёво обслужил более полумиллиона пассажиров в январе
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на данные пресс-службы аэропорта.
Число пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 437 175 (+16,5%), на международных — 70 734 (+198,1%).
Наиболее динамичные направления января — Махачкала, Уфа, Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Томск, Магадан, Мирный и другие.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.