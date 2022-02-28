В Татарстане продлили меры поддержки для предприятий общепита

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Минэкономики Татарстана продлило меры поддержки для предприятий общепита на 2022 год.
В Татарстане продлили меры поддержки для предприятий общепита
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  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Речь идёт о программе субсидирования затрат, которые связаны с оплатой работы сервисов по доставке. Благодаря ей за два года власти региона поддержали более 200 предпринимателей — предоставлена помощь на общую сумму 76 млн рублей.

«Программа продемонстрировала высокую востребованность в период пандемии и ограничительных мероприятий, когда бизнес из сферы общепита вынужден был реализовывать продукцию до конечных покупателей, прибегая к услугам сервисов по доставке», — отметили в ведомстве.

Ранее «Реальное время» сообщало, что по итогам 2021 года в Татарстане количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства с учётом самозанятых составило 787 тыс. человек, что на 14,5% больше, чем в предыдущем году.

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