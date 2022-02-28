Число самозанятых в Самарской области превысило 100 тысяч

Число официально зарегистрированных самозанятых в Самарской области достигло 102,8 тыс.

Об этом сообщает volga.news.

Суммарный доход самозанятых с начала 2020 года — более 16 млрд рублей.

В консолидированный бюджет региона плательщики налога на профессиональный доход за 2021 год выплатили 232,8 млн рублей.

Среди самых популярных видов деятельности — перевозка пассажиров, строительство, маркетинг и реклама, производство, оказание услуг маникюра и педикюра.

«Мы продолжим формировать линейку инструментов поддержки самозанятых, создавать комфортные условия для начинающих предпринимателей, для их роста и развития до успешного, стабильного бизнеса», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Ранее НСН сообщала о поддержке малого и среднего бизнеса в Москве.