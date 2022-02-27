Омбудсмен Москалькова рассказала о травле проживающих за рубежом россиян

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Проживающие за рубежом россияне столкнулись с травлей и нападками со стороны иностранных граждан из-за событий на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Омбудсмен Москалькова рассказала о травле проживающих за рубежом россиян
  • © РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ

«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», — написала Москалькова в Instagram.

По её словам, европейцы и американцы винят россиян в происходящем на Украине.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан, выступая по Чешскому телевидению, заявил, что страна предложит другим государствам — членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам.

Верховная рада призвала Запад усилить санкции против «всех россиян».

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