Омбудсмен Москалькова рассказала о травле проживающих за рубежом россиян

Проживающие за рубежом россияне столкнулись с травлей и нападками со стороны иностранных граждан из-за событий на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Некоторые россияне, которые находятся за рубежом, столкнулись с травлей со стороны иностранных граждан. Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности. В социальных сетях озлобленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России», — написала Москалькова в Instagram.

По её словам, европейцы и американцы винят россиян в происходящем на Украине.

Ранее глава МВД Чехии Вит Ракушан, выступая по Чешскому телевидению, заявил, что страна предложит другим государствам — членам Евросоюза остановить выдачу шенгенских виз россиянам.

Верховная рада призвала Запад усилить санкции против «всех россиян».