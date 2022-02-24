В Москве планируют отремонтировать вестибюль на станции «Комсомольская»
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Мы скоро начнём ремонт вестибюля станции «Комсомольская». Обновлённый вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты», — отметили в департаменте.
Закрытие вестибюля не планируется — зоны ремонта будут поочерёдно выгораживаться.
Как уточняется, специалисты заменят облицовку и коммуникации, восстановят гидроизоляцию.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.