В Москве планируют отремонтировать вестибюль на станции «Комсомольская»

В пресс-службе Дептранса рассказали о планах по ремонту вестибюля на станции «Комсомольская» Московского метрополитена.

РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24». «Мы скоро начнём ремонт вестибюля станции «Комсомольская». Обновлённый вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты», — отметили в департаменте. Закрытие вестибюля не планируется — зоны ремонта будут поочерёдно выгораживаться. Как уточняется, специалисты заменят облицовку и коммуникации, восстановят гидроизоляцию. Ранее «Дни.ру» сообщали, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.