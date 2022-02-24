В Москве планируют отремонтировать вестибюль на станции «Комсомольская»

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В пресс-службе Дептранса рассказали о планах по ремонту вестибюля на станции «Комсомольская» Московского метрополитена.
В Москве планируют отремонтировать вестибюль на станции «Комсомольская»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы скоро начнём ремонт вестибюля станции «Комсомольская». Обновлённый вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты», — отметили в департаменте.

Закрытие вестибюля не планируется — зоны ремонта будут поочерёдно выгораживаться.

Как уточняется, специалисты заменят облицовку и коммуникации, восстановят гидроизоляцию.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на станции МЦД «Каланчёвская» построят новый вестибюль и пассажирскую платформу.

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