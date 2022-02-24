Во Владимирской области рассказали о подготовке к приёму беженцев из Донбасса
- РИА Новости
Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Так, в области подготовили 21 пункт временного размещения граждан. Там созданы необходимые условия — в частности, организованы питание, сбор гуманитарной помощи.
К подготовке к встрече эвакуированных из ДНР и ЛНР присоединились и волонтёры акции взаимопомощи «Мы вместе».
Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.