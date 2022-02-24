Более 164 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Как уточняется, одним компонентом препарата «Спутник V» ревакцинировались более 164 тыс. человек, двумя — свыше 161 тыс.
В целом отмечается, что обе дозы вакцины «Спутник V» получили свыше 270 тыс. военнослужащих.
Прививочные кабинеты работают на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».