Более 164 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Более 164 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) ревакцинировались от COVID-19.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Как уточняется, одним компонентом препарата «Спутник V» ревакцинировались более 164 тыс. человек, двумя — свыше 161 тыс.

В целом отмечается, что обе дозы вакцины «Спутник V» получили свыше 270 тыс. военнослужащих.

Прививочные кабинеты работают на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».