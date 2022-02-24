В Москве рассказали об онлайн-голосовании в конкурсе «Доброволец года — 2022»

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В Москве продолжается конкурс «Доброволец года — 2022». Его проводит столичный центр «Патриот.Спорт» для волонтёров и их наставников.
В Москве рассказали об онлайн-голосовании в конкурсе «Доброволец года — 2022»
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Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства, ученики выкладывают в соцсети ролики, рассказывающие о реализованных в 2021 году волонтёрских проектах, а педагоги, со своей стороны, делятся информацией о новых добровольческих программах.

В 2022 году в рамках конкурса впервые проведут открытое голосование — оно стартует 26 февраля.

«Важной задачей проекта является поддержка педагогов, которые создают и проводят социально значимые программы совместно с ребятами. Специальная номинация для наставников появилась в прошлом году. Теперь у педагогов есть возможность не просто реализовывать новые добровольческие инициативы в своём отряде, школе или колледже, но и поделиться своим опытом, идеями, рассказать об этом всему городу», — заявил директор центра Марат Кучушев.

Голосование за лучшие ролики волонтёров будет организовано в соцсетях. Найти работы можно по хештегам #ПатриотСпорт и #Доброволецгода2022.

Итоги конкурса подведут в апреле.

Ранее НСН сообщала, что более 180 волонтёров представили Москву на международном форуме гражданского участия «Мы вместе».

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