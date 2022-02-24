Аналитик Ильичёва напомнила об опасности некоторых бесплатных приложений для гаджетов

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Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва посоветовала пользователям смартфонов внимательнее относиться к бесплатным приложениям для iPhone и смартфонов на Android, чтобы избежать потенциально опасных программ.
Аналитик Ильичёва напомнила об опасности некоторых бесплатных приложений для гаджетов
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«Все разработчики всегда советуют загружать бесплатные приложения только в официальных магазинах, поскольку таким образом снижается опасность получить вредоносное ПО или подвергнуться атаке мошенников», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, приложения в AppStore и Google Play тоже стоит проверить.

Например, их скриншоты должны соответствовать данным приложения, программы должны иметь специальные иконки.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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