Аналитик Ильичёва напомнила об опасности некоторых бесплатных приложений для гаджетов

Бизнес-аналитик мессенджера Gem4me Анастасия Ильичёва посоветовала пользователям смартфонов внимательнее относиться к бесплатным приложениям для iPhone и смартфонов на Android, чтобы избежать потенциально опасных программ.

«Все разработчики всегда советуют загружать бесплатные приложения только в официальных магазинах, поскольку таким образом снижается опасность получить вредоносное ПО или подвергнуться атаке мошенников», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, приложения в AppStore и Google Play тоже стоит проверить.

Например, их скриншоты должны соответствовать данным приложения, программы должны иметь специальные иконки.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.