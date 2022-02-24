Москва выделила 160 участков для застройки по программе реновации в 2021 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва выделила в 2021 году более 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации.
Москва выделила 160 участков для застройки по программе реновации в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на сайт комплекса экономической политики и имущественно‑земельных отношений.

«Департамент городского имущества в 2021 году предоставил Фонду реновации более 160 земельных участков общей площадью около 127 га для возведения 63 новостроек и создания сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, инженерных коммуникаций, подъездных дорог. Также на этих площадках застройщики смогут хранить стройматериалы и размещать временные бытовые городки», — уточнил заместитель мэра.

Участки для строительства домов по программе реновации площадью более 63 га выделены в десяти городских округах.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Московской области запустят 17 проектов по реновации в 2022 году.

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