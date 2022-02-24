Экс-юрист ФБК Серуканов рассказал подробности судебного заседания по делу Навального

Во время своего выступления в суде Алексей Навальный позволял себе оскорбительные тирады, его адвокат вёл себя неадекватно, повышая голос. Об этом в беседе с RT рассказал бывший член штаба Навального*, экс-юрист ФБК** Виталий Серуканов, который дал показания в суде в качестве свидетеля.

Виталий Серуканов выступил свидетелем на выездном заседании Лефортовского районного суда Москвы в Покрове 21 февраля. В ходе заседания он дал показания по делу о мошенничестве, фигурантом которого является Навальный.

По словам экс-юриста, Навальный использовал стандартную для него, отработанную годами тактику с «долгими оскорбительными тирадами».

«Сам Навальный сильно нервничал и вместо того, чтобы задавать вопросы, пытался использовать свой фирменный приём ― брать известную информацию и эмоционально навешивать на неё собственно придуманные фейки», ― отметил Серуканов.

Он подчеркнул, что сторона, представляющая интересы подсудимого, также вела себя «неадекватно».

«Адвокат Михайлов повышал на меня тон. Юлия Навальная располагалась сзади меня и, когда я озвучивал ключевые моменты по делу, громко показательно смеялась, чтобы сбить меня с мысли. Всё указывает на то, что Навальный понимает, что заключение суда будет обвинительным, и это его последние шаги в общественной жизни на ближайшие несколько лет. Поэтому мы будем видеть агонию и цирк», ― сказал Серуканов.

Экс-юрист ФБК уточнил, что сразу после судебного заседания в его адрес и в адрес его родственников стали поступать угрозы.

30 декабря 2020 года Следственный комитет возбудил в отношении Навального уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

* Общественное движение «Штабы Навального» — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.