В Москве вручили премии в области обеспечения безопасности
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Премия вручается с 2011 года за вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, осуществление которых помогло существенно повысить уровень городской безопасности.
Премии за 2021 год присуждены сотрудникам ГСУ СК России по Москве. Также награждены сотрудники столичных управлений ФССП, МВД, ФСИН и Росгвардии.
Ранее ОТР сообщало, что в Москве наградили лауреатов международной премии «Экология — дело каждого».