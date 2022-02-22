В Москве вручили премии в области обеспечения безопасности

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Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды лауреатам столичной премии в области обеспечения безопасности.
В Москве вручили премии в области обеспечения безопасности

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Премия вручается с 2011 года за вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, осуществление которых помогло существенно повысить уровень городской безопасности.

Премии за 2021 год присуждены сотрудникам ГСУ СК России по Москве. Также награждены сотрудники столичных управлений ФССП, МВД, ФСИН и Росгвардии.

Ранее ОТР сообщало, что в Москве наградили лауреатов международной премии «Экология — дело каждого».

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