Минниханов рассказал о потенциале сотрудничества между Татарстаном и Сенегалом

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Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о потенциале сотрудничества с Сенегалом.
Минниханов рассказал о потенциале сотрудничества между Татарстаном и Сенегалом
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Реальное время».

На встрече с сенегальской делегацией Минниханов предложил искать новые перспективные направления для расширения сотрудничества. К примеру, в развитии взаимодействия заинтересованы «Татнефть» и КАМАЗ.

Кроме того, Минниханов отметил, что в 2022 году делегация из Татарстана отправится в Сенегал.

«Сенегал — мусульманская страна. Мы ваши самые северные братья. В этом году мы будем праздновать 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией. Будем рады видеть на этом празднике наших друзей из Сенегала», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.

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