Путин: голосование за воссоединение Крыма с Россией не было принудительным

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не заставлял голосовать за воссоединение Крыма с Россией «под дулом автомата».
Путин: голосование за воссоединение Крыма с Россией не было принудительным
  • Gettyimages.ru

«Никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно, они приняли своё решение воссоединиться с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что это решение необходимо уважать, если те, кто оспаривает это, считают себя демократическими странами.

Российский лидер добавил, что референдум является высшей формой демократии.

Ранее Путин заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в 1954 году «зачем-то подарил» Крым Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить