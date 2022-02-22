Путин: голосование за воссоединение Крыма с Россией не было принудительным

Российский лидер Владимир Путин заявил, что никто не заставлял голосовать за воссоединение Крыма с Россией «под дулом автомата».

«Никто под дулом автомата или под штыками людей не мог согнать на избирательные участки. Они пришли добровольно, они приняли своё решение воссоединиться с Россией», — сказал Путин на пресс-конференции.

Он отметил, что это решение необходимо уважать, если те, кто оспаривает это, считают себя демократическими странами.

Российский лидер добавил, что референдум является высшей формой демократии.

Ранее Путин заявил, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв в 1954 году «зачем-то подарил» Крым Украине.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.