В РСТ прокомментировали ситуацию с выездным туризмом

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

«Количество санитарных требований постепенно снижается, именно с целью привлечения туристских потоков. При этом сейчас практически нет стран, где нет никаких коронавирусных ограничений. Везде либо ПЦР-тест, либо вакцинация», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, в каждой стране своя специфика, поэтому перед вылетом нужно всё выяснить, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как отметил Барзыкин, в настоящее время 60 и более процентов на выездном рынке — это Турция.

«До мая включительно это Египет, Доминикана. К лету популярные направления будут меняться, добавятся Греция, Кипр, но Турция продолжит доминировать», — считает эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.