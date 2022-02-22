Клишас рассказал о вступлении в силу согласия СФ на использование ВС России за рубежом

Председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, что постановление Совфеда о предоставлении согласия президенту России на использование российских вооружённых сил за пределами страны вступает в силу с момента принятия.

РИА Новости

«Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия», — цитирует его РИА Новости. Ранее Совет Федерации дал разрешение на использование Вооружённых сил России за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе.