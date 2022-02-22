Юрист Ремесло прокомментировал своё участие в судебном заседании по делу Навального

Судебное заседание показало, что Алексей Навальный «стесняется правды и не хочет, чтобы она вылезала наружу». Об этом в беседе с журналистами заявил юрист Илья Ремесло.

Он встретился с представителями СМИ после своего выступления в Лефортовском районном суде Москвы, где давал показания в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, фигурантом которого является Навальный.

По словам юриста, деньги, которые собирала команда Навального в качестве пожертвований от подписчиков, тратились соратниками по ФБК* на собственные нужды.

«Деньги уходили на дорогостоящую ювелирку, на роды жене, на покупки обуви», ― уточнил Ремесло.

Он пояснил, что выступил в суде в качестве свидетеля, так как долгое время занимался расследованием коррупционной деятельности Навального.

«Человек, который занимается борьбой с коррупцией, должен быть святее Папы Римского, и он должен быть готов, что его будут просвечивать, как только возможно. У него не должно быть косяков. Если они есть и находятся так просто, как я их нашёл, то Алексей Навальный должен отвечать», — пояснил Илья Ремесло.

В Лефортовском районном суде третий день проходит заседание по делу Навального. Оппозиционера обвиняют в неуважении к суду и мошенничестве.

30 декабря 2020 года Следственный комитет возбудил в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере).

Согласно информации СК, для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Средства предназначались исключительно на цели фондов, добавили в комитете.

«По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей)», — говорится в сообщении ведомства.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.