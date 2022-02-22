Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 февраля

Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0», посвящённый развитию малого и среднего бизнеса в России, пройдёт 25 февраля.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Программа включает выступления представителей делового сообщества, панельные дискуссии, разбор практических кейсов.

Также запланирован круглый стол «Экспорт пищевой продукции в ЕАЭС».

Среди спикеров — бизнес-тренер Радислав Гандапас, заместитель генерального директора «1С-Битрикс» Сергей Кулешов, основательница онлайн-школы по личным финансам и участница Совета ЦБ России по защите прав инвесторов Наталья Смирнова.

Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.