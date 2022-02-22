Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 февраля

Короткая ссылка
Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0», посвящённый развитию малого и среднего бизнеса в России, пройдёт 25 февраля.
Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 февраля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Программа включает выступления представителей делового сообщества, панельные дискуссии, разбор практических кейсов.

Также запланирован круглый стол «Экспорт пищевой продукции в ЕАЭС».

Среди спикеров — бизнес-тренер Радислав Гандапас, заместитель генерального директора «1С-Битрикс» Сергей Кулешов, основательница онлайн-школы по личным финансам и участница Совета ЦБ России по защите прав инвесторов Наталья Смирнова.

Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить