Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 февраля
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Программа включает выступления представителей делового сообщества, панельные дискуссии, разбор практических кейсов.
Также запланирован круглый стол «Экспорт пищевой продукции в ЕАЭС».
Среди спикеров — бизнес-тренер Радислав Гандапас, заместитель генерального директора «1С-Битрикс» Сергей Кулешов, основательница онлайн-школы по личным финансам и участница Совета ЦБ России по защите прав инвесторов Наталья Смирнова.
Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.