Метеоролог Вильфанд рассказал, когда автомобилистам стоит менять резину

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал автомобилистов не спешить со сменой зимней резины.
Метеоролог Вильфанд рассказал, когда автомобилистам стоит менять резину
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Об этом он рассказал в эфире Общественной службы новостей.

«Резина летняя приобретает свои эластические свойства, когда температура устойчиво выше +5…+7 °С. А это происходит во второй половине апреля. Поэтому до 10 апреля я бы не советовал менять резину, потому что летняя резина при низких температурах деревенеет, сцепление с дорожной поверхностью ухудшается», — сказал синоптик.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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