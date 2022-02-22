В штабе #МыВместе рассказали о работе волонтёров с беженцами из Донбасса

В объединённом штабе #МыВместе рассказали о работе волонтёров с беженцами из Донбасса, прибывшими в Ростовскую область.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

В состав штаба вошли Ассоциация волонтёрских центров, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Российский Красный Крест, Народный фронт, «Молодёжка ОНФ», «Волонтёры — медики», «Волонтёры Победы», «ДонВолонтёр», «Молодая гвардия Единой России», Волонтёрская рота, фонд «Русь» и другие.

Соорганизатор акции #МыВместе, председатель комитета Госдумы по молодёжной политике, руководитель платформы Добро.рф Артём Метелев заявил, что прежде всего сейчас нужны волонтёры-аниматоры и волонтёры-педагоги.

«Утром мы провели ВКС со всеми региональными ресурсными центрами добровольчества, региональными отделениями Российского Красного Креста, исполкомами Общероссийского народного фронта и мобилизовали всех участников движения #МыВместе. Завтра такие штабы будут развёрнуты во всех регионах», — отметил он.

Со своей стороны, координатор объединённого штаба #МыВместе в Ростове-на-Дону, заместитель руководителя исполкома Народного фронта Борис Подольный сказал, что получено около 10 тонн гуманитарной помощи.

«Развезли груз по пунктам временного размещения. У нас сейчас работают около 1150 волонтёров. Основная их работа — приём и сортировка гуманитарной помощи, выдача помощи людям и уточнения их нужд», — сообщил он.

Ранее URA.RU сообщало, что во всех районах Тюменской области открылись пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик.