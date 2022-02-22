В Тюмени завершили расследование дела о создании финансовой пирамиды

В Тюмени завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ленинградской области, обвиняемых в мошенничестве.

Как отмечается, мужчины 1990 и 1994 годов рождения создали кооператив для привлечения средств пайщиков. Об этом информирует «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Тюменской области.

Обвиняемые говорили, что их компания якобы инвестирует средства в медицину и фармакологию.

Для создания видимости исполнения обязательств пирамида выплачивала проценты за счёт средств, внесённых новыми клиентами. Более чем за полгода «кооператив» привлёк около 15 млн рублей от 37 человек.

В марте 2021 года деятельность организации пресекли сотрудники полиции. Организаторы были задержаны и заключены под стражу.

К настоящему времени уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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