Путин на встрече с Алиевым подпишет декларацию о союзническом взаимодействии

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве сообщил, что лидеры подпишут декларацию о союзническом взаимодействии.

По словам Путина, это станет новым этапом развития отношений двух стран.

«Сегодня мы подпишем декларацию о союзническом взаимодействии. Это, совершенно очевидно, новый этап в развитии наших отношений, и, безусловно, стало это возможно в том числе и после достижения пока не до конца урегулированного в целом вопроса, но продвинутого в его решении — вопроса карабахского урегулирования», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Путин и Алиев начали переговоры в Кремле.