Мурашко заявил о достаточном количестве коек и лекарств для пациентов с COVID-19 в России

Короткая ссылка
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о достаточном количестве коек, кислорода и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Мурашко заявил о достаточном количестве коек и лекарств для пациентов с COVID-19 в России
  • AP

«Мы поддерживаем по поручению президента коечную готовность для оказания медицинской помощи, и коек сегодня, мы констатируем... достаточное количество, и обеспечены кислородом и лекарственными препаратами», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что 10% госпитализированных — почти 19 тыс. человек — находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить