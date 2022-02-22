Мурашко заявил о достаточном количестве коек и лекарств для пациентов с COVID-19 в России

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о достаточном количестве коек, кислорода и лекарств для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Мы поддерживаем по поручению президента коечную готовность для оказания медицинской помощи, и коек сегодня, мы констатируем... достаточное количество, и обеспечены кислородом и лекарственными препаратами», — цитирует его РИА Новости.

Министр отметил, что 10% госпитализированных — почти 19 тыс. человек — находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».