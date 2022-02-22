Источник: открывший стрельбу в московском МФЦ признан невменяемым

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RT
Сергей Глазов, открывший в декабре 2021 года стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, признан экспертами НИИ им. Сербского невменяемым. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ходом расследования. Сам стрелок с выводами экспертизы не согласен, считает себя здоровым и частично признаёт вину.
Источник: открывший стрельбу в московском МФЦ признан невменяемым
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Как сообщили RT в ОНК, сам Глазов в беседе с посетившими его в СИЗО «Бутырка» членами комиссии заявил, что не согласен с выводами экспертов.

«Они признали меня невменяемым, а я считаю себя здоровым», — привёл слова Глазова собеседник RT. Он также рассказал, что арестованный содержится в трёхместной камере психиатрического отделения следственного изолятора, куда его доставили после прохождения судебно-психиатрической экспертизы.

«Глазов также утверждает, что после первого выстрела пуля в его пистолете якобы застряла в стволе — и оружие вышло из строя. Поэтому он признаёт вину в том, что открыл стрельбу, но не в гибели и ранениях людей», — уточнили в ОНК.

Ранее RT сообщал, что стрельбу в МФЦ, в результате которой погибли два человека и ещё трое получили ранения, устроил 45-летний отставной военный Сергей Глазов.

После задержания он говорил членам ОНК, что на вооружённую агрессию его спровоцировало требование надеть санитарную маску.

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