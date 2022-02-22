Екатеринбург отправил фуру с гумпомощью для жителей Донбасса в Ростовскую область
- Gettyimages.ru
«По инициативе генерального секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Анатольевича Турчака, по поручению секретаря свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» Евгения Владимировича Куйвашева, во взаимодействии со штабом «МыВместе» и добровольцами был объявлен сбор гуманитарной помощи», — цитирует Шептия URA.RU.
По его словам, 20 тонн гумпомощи отправятся в город Шахты (Ростовская область).
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область также направила гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию.