Экономист Цыганов оценил перспективы платного телевидения в России
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«В 2021 году рынок платного телевидения поддерживался пандемией и несколькими локдаунами, но в меньшей степени, чем годом ранее. Сказалось и насыщение из-за подключений в первый период развития пандемии, и продолжение накопленных ранее тенденций перехода части аудитории платного телевидения на платформу YouTube, затормозившееся, но не прекращённое во время пандемии», — сказал Цыганов в разговоре с ИА REGNUM.
По его словам, сам рынок платного телевидения будет поддерживаться сложившейся аудиторией подписчиков. Эксперт также обратил внимание на растущий сегмент — онлайн-кинотеатры и сервисы, которые уже стали производить оригинальный контент и борются за подключение новых зрителей.
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