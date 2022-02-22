Экономист Цыганов оценил перспективы платного телевидения в России

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов прокомментировал известие о том, что в России объём рынка платного телевидения в 2021 году вырос на 1,5%.

«В 2021 году рынок платного телевидения поддерживался пандемией и несколькими локдаунами, но в меньшей степени, чем годом ранее. Сказалось и насыщение из-за подключений в первый период развития пандемии, и продолжение накопленных ранее тенденций перехода части аудитории платного телевидения на платформу YouTube, затормозившееся, но не прекращённое во время пандемии», — сказал Цыганов в разговоре с ИА REGNUM.

По его словам, сам рынок платного телевидения будет поддерживаться сложившейся аудиторией подписчиков. Эксперт также обратил внимание на растущий сегмент — онлайн-кинотеатры и сервисы, которые уже стали производить оригинальный контент и борются за подключение новых зрителей.

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