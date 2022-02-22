Подмосковный волонтёр рассказала о состоянии прибывших из Донбасса детей

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Волонтёр, сопровождавшая в пути эвакуированных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказала, что дети переносят эвакуацию легче, чем их родители.
Подмосковный волонтёр рассказала о состоянии прибывших из Донбасса детей
  • AP

Так, собеседница телеканала «360» отметила, что во время поездки многие дети рисовали, кто-то из них спал.

В то же время, в целом, эвакуированные находятся в сложном психологическом состоянии, добавила женщина.

«Люди устали, люди очень переживают. Неизвестность... Плюс то, от чего они уехали, очень сильно влияет на их состояние», — сказала волонтёр.

Как уточняется, добровольцы из Московской области оказывают людям из Донбасса психологическую поддержку, иногда и медицинскую помощь — некоторых беженцев укачивало в автобусе на пути в Волоколамск.

Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.

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