Подмосковный волонтёр рассказала о состоянии прибывших из Донбасса детей
- AP
Так, собеседница телеканала «360» отметила, что во время поездки многие дети рисовали, кто-то из них спал.
В то же время, в целом, эвакуированные находятся в сложном психологическом состоянии, добавила женщина.
«Люди устали, люди очень переживают. Неизвестность... Плюс то, от чего они уехали, очень сильно влияет на их состояние», — сказала волонтёр.
Как уточняется, добровольцы из Московской области оказывают людям из Донбасса психологическую поддержку, иногда и медицинскую помощь — некоторых беженцев укачивало в автобусе на пути в Волоколамск.
Ранее URA.RU со ссылкой на региональное правительство передавало, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс.