Россияне рассказали о желаемой площади квартиры

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Согласно результатам опроса, подготовленного компанией «СберСтрахование», большинство опрошенных россиян (39,1%) считает, что идеальная площадь квартиры составляет от 70 до 90 кв. м.
Россияне рассказали о желаемой площади квартиры
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Об этом пишут «Известия».

Квартиру площадью 50—60 кв. м хотели бы иметь 27,2% опрошенных, а 25,6% считают комфортным проживание в жилье больше 90 кв. м.

Отмечается, что 82,6% россиян в ближайшее время собираются изменить свое жилищные условия к лучшему: 61,6% хотели бы сделать ремонт, 10,8% — купить новую квартиру, 10,2% — снять более привлекательную квартиру, 7,6% в обозримом будущем планируют реализовать планы по покупке идеальной квартиры, но будут отталкиваться от обстоятельств.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

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